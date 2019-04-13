Молодой сосновый лес высадили в окрестностях Августовского канала

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодой сосновый лес высадили сегодня в живописных окрестностях Августовского канала. Посадка 20 тыс. саженцев сосны на площади около 4 га стала одним из первых мероприятий в Гродненской области республиканской акции "Неделя леса", стартовавшей сегодня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Участие в акции приняли помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, актив Гродненского облисполкома во главе с председателем Владимиром Кравцовым.

Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

В целом в регионе планируется высадить более 4 млн саженцев деревьев и кустов на площади более 800 га. Будут созданы как новые леса, так и дополнены уже существующие посадки.

"В большинстве будут высаживаться саженцы основных лесообразующих пород региона: сосна, ель, береза, дуб, клен", - отметили в Гродненском ГПЛХО. Запланированы также посадки редких для области пород, таких как пихта и лиственница. Заложат волонтеры и памятные аллеи, посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также героям и ветеранам войны.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проводится с 13 по 20 апреля. Мероприятие приурочено к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров необходимым посадочным материалом и инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса. В этом году акция проходит уже в 12-й раз.-0-

Фото Леонида Щеглова