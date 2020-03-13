Молодые активисты Минска заработают деньги на восстановление памятника герою

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актив Минской городской организации БРСМ к 75-летию Великой Победы восстановит на Восточном кладбище столицы памятник Герою Советского Союза генерал-майору Александру Кирсанову, разрушенный в 2017 году вандалами, сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

На финансирование работ по реконструкции обелиска будут направлены деньги, которые молодежь заработает на заводе железобетонных изделий УП "Минскметрострой". "В эту субботу 50 активистов организации выйдут на рабочую смену. Затем каждые выходные в течение месяца добровольцы БРСМ будут трудиться подсобными рабочими на объектах строительства Минского метрополитена", - рассказали в городском комитете.

Всего планируется задействовать более 400 человек.

Александр Васильевич Кирсанов воевал на Южном, Центральном и Белорусском фронтах. Отличился при форсировании Днепра в Черниговской области. В ночь на 28 сентября 1943 года стрелковая дивизия под его командованием переправилась через реку, захватила плацдарм и успешно отразила многочисленные контратаки превосходящих сил противника. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 15 января 1944 года. За время войны его имя 21 раз указывалось в сводках и приказах Верховного главнокомандующего. Александр Кирсанов - кавалер орденов Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Суворова II степени, Кутузова II степени, Отечественной войны I степени, почетный гражданин Брагина, Калинковичей и Чернигова.-0-