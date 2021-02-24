Молодые инноваторы Гомельской области представят 11 ноу-хау на конкурсе "100 идей для Беларуси"

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодые инноваторы Гомельской области представят 11 авторских проектов в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Юго-восточный регион на выставке-презентации представят 10 молодых ученых, рационализаторов, изыскателей, которые названы лучшими по итогам областного этапа. На суд экспертного совета они предложат 11 авторских проектов.

Разработки молодых людей касаются разных сфер жизни. Так, два проекта подготовили сотрудники нейрохирургического отделения №2 Гомельской областной клинической больницы. Один из них - "Разработка и внедрение метода создания индивидуальных навигационных шаблонов в хирургии позвоночника с применением аддитивных технологий". Устройства направляют инструмент хирурга для безопасной и точной установки винтовой конструкции в позвоночник, в том числе при тяжелой сколиотической деформации и дегенеративных заболеваниях шейного отдела позвоночника.

Второй проект - "Применение смартфон-ассистированной технологии дополненной реальности для предоперационного планирования". Это приложение для смартфона, которое добавляет в реальный физический мир виртуальное трехмерное изображение необходимой зоны визуализации пациента. "Это могут быть патологическое образование, сосудистая структура и т.д. Оно позволяет выполнить предоперационную подготовку, пройти симуляционный тренинг, создает возможность дистанционного обучения, что крайне важно в период пандемии. Также устройство может быть использовано для повышения осведомленности пациентов о характере вмешательства, что впоследствии способствует получению информированного согласия на лечение", - рассказал автор проекта врач-нейрохирург областной клинической больницы Евгений Ковалев.

Научный сотрудник ГНУ "Институт леса НАН Беларуси" Дмитрий Кулагин предлагает новое направление сохранения сокровищ белорусской флоры. Он изучил вопрос безвозвратных потерь видов живых организмов, что остается одной из глобальных экологических проблем, актуальных и для Беларуси. Свои инициативы изложил в проекте "Организация учебно-исследовательской производственной лаборатории культивирования редких и высокодекоративных дикорастущих растений Беларуси".

Планируется создать учебно-исследовательскую лабораторию, где можно будет выращивать посадочный материал редких растений. "Производимая этим подразделением продукция будет использована для создания живых полевых коллекций на территории учебно-опытных участков школ. Также ее можно будет реализовывать в качестве декоративных культур и широкого внедрения при озеленении бульваров, скверов, садов и парков. Немаловажное значение будет иметь и реинтродукция краснокнижных видов в естественные экосистемы. Все эти меры позволят значительно снизить или полностью исключить вероятность полного исчезновения культивируемых редких растений на территории Беларуси", - уверен автор проекта.

Еще одно интересное предложение - "Словоход". Это оригинальный проект по изучению белорусского языка. Идея создать мобильную игру пришла учащейся 4-го курса Гомельского государственного художественного колледжа Анастасии Невдашенко при размышлениях о своей роли в культурном развитии страны. "Для себя отметила, что одна из наиболее актуальных проблем в нашей стране - это вопрос белорусского языка", - пояснила девушка.

Аналогов "Словохода" в Беларуси нет. Большинство приложений по изучению языков носят исключительно образовательный характер. По словам Анастасии Невдашенко, задача ее приложения в том, чтобы показать, что изучение языка - процесс увлекательный, захватывающий и веселый. На данный момент игра находится в стадии разработки. Основная программная и графическая часть готова. Однако для последующего развития необходимы специалисты различного профиля.

Девушка уверена: перспективы развития у ее идеи велики. В планах расширение платформы изучаемых языков: добавление английского, например. Также есть желание обогатить формы обучения - добавить раздел грамматики, изучение лексики с помощью фильмов, песен, литературы.

Проект Web-приложения HelpAnimal создан учащимися гомельской гимназии №56 имени А.А Вишневского Елизаветой Синенькой, Владиславом Новиковым, Антоном Иванчиковым и Ольгой Соловей. Авторы презентуют свою идею как удобный и полезный сервис, основной целью которого является облегчение поиска потерявшихся домашних животных. "Одна из главных функций Web-приложения - лента волонтерской помощи, в которой хозяин, потерявший своего питомца, может заполнить форму с геометкой и выложить объявление на сайте. Затем эта информация публикуется во всех соцсетях и чатах организаторов проекта. Благодаря этому поиск животных будет быстрее и удобнее", - заверяют ребята. Авторы проекта уверены, что с помощью HelpAnimal можно сделать мир немного лучше.

Финал проекта состоится сегодня в Минске. Организаторами "100 идей для Беларуси" выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. Официальными партнерами республиканского финала выступили ОАО "БЕЛАЗ"- управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" и "ООО "Евроторг".-0-