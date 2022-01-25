Молодые мамы в зоне риска: всплеск киберпреступлений отмечают правоохранители Бобруйска

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самыми распространенными способами совершения киберпреступлений по-прежнему остаются фишинг (подделка официальных сайтов) и вишинг (телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии), сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения по противодействию киберпреступности УВД Бобруйского горисполкома Александр Бандур.

Только на территории Бобруйска в 2021 году зарегистрировано 431 преступление, совершенное с применением компьютерных технологий и мошенничества. При этом, как отметили правоохранители, найден метод нахождения злоумышленников: 78 преступлений уже раскрыто, по остальным ведется активная работа.

К сожалению, подчеркнул Александр Бандур, несмотря на многочисленные предупреждения, граждане продолжают проявлять доверчивость, сообщают незнакомым лицам реквизиты банковских карт, другие сведения. Специалист отметил, что 90% потерпевших знают о том, то нельзя предоставлять по телефону никаких личных данных, но при этом попадаются на уловки мошенников.

Уже с начала 2022 года в Бобруйске зарегистрировано 19 киберпреступлений. Причем 18 жертв злоумышленники нашли на известной интернет-площадке объявлений, обманом предлагая зайти на фальшивый сайт, очень похожий на оригинал. В связи в этим начальник отделения по противодействию киберпреступности рекомендовал быть менее беспечными: "Обязательно обращайте внимание на адрес сайта и не вводите важные данные, пока не убедитесь, что это оригинал".

Александр Бандур также советует еще раз напомнить о правилах безопасности пожилым родственникам. "Хотя среди потерпевших в основном, как ни странно, молодые люди, особенно мамы, которые ухаживают за детьми до 3 лет. Они часто продают вещи, оставшиеся от подросшего ребенка, и становятся объектом внимания преступников", - отметил Александр Бандур.

Также в группе риска - желающие подзаработать на криптовалюте. По словам Александра Бандура, люди, слабо представляющие процесс закупки биткоинов, перечисляют "специалистам" довольно крупные суммы. "Печальный рекорд Бобруйска - украденные $20 тыс. Такую сумму перевела мошенникам женщина, имеющая, к слову, высшее экономическое образование, в надежде на покупку электронных монет".-0-