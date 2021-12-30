Молодые следователи Минской области принесли присягу

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный ритуал принесения присяги сотрудниками территориальных подразделений управления Следственного комитета по Минской области состоялся 29 декабря. Знаковое для офицеров событие сотрудники управления кадров и идеологической работы УСК провели в историко-демонстрационном музее Следственного комитета. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Присяга - это нерушимая основа профессиональной деятельности следователя. С момента произнесения торжественной клятвы на офицера, помимо серьезных полномочий, возлагается внушительный груз ответственности, - подчеркнули в УСК. - Молодые следователи в присутствии старших товарищей и близких дали клятву на верность своему народу, Отечеству, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, добиваться высокой эффективности и беспристрастности предварительного следствия".

На мероприятии присутствовали также студенты учреждения образования "БИП-Университет права и социально-информационных технологий". По инициативе УСК по Минской области в высшем учебном заведении с 2021 года открыта Школа будущего следователя.

"Слушая каждого из вас, видя в глазах огонь, который заряжен на продуктивную деятельность, хочу пожелать вам удачи, упорства и настойчивости", - отметил в напутствии молодым офицерам заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий.

После торжественной части мероприятия следователи ознакомились с экспозицией музея. -0-

Фото УСК по Минской области