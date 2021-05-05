Молодые следователи Минской области приняли участие в акции "Вахта памяти"

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые следователи управления Следственного комитета по Минской области сегодня приняли участие в акции "Вахта памяти", посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Молодые следователи посетили Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. После этого состоялась экскурсия, а также церемония возложения цветов на территории мемориального комплекса "Тростенец", посещение мемориального кладбища "Благовщина".

Также по традиции молодые следователи Минской области приехали в гости к ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Юшкевичу. В период войны он был разведчиком, после Победы более 15 лет служил в следственных подразделениях Минской области. Следователи подарили ветерану цветы и поздравили с наступающим праздником Победы. Геннадий Юшкевич поблагодарил гостей, пожелав каждому интересной и плодотворной службы, основанной на соблюдении закона и справедливости.

"Молодые люди, которые только начали свой путь в профессии, сегодня имели возможность прочувствовать ту боль, которую пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны. Подобные благотворительные акции вдохновляют на службу Родине и воспитывают чувство патриотизма", - подчеркнула Елена Крупенина.-0-