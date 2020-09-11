Молодые следователи приняли присягу в Минске

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канун Дня сотрудника органов предварительного следствия в центральном аппарате Следственного комитета молодые работники торжественно принесли присягу. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

"Из всех регионов страны в столицу прибыли сотрудники, которые недавно вступили в ряды ведомства. Приняв присягу, они возложили на себя обязательство непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, добиваться высокой эффективности и беспристрастности предварительного следствия, защищать законные права и интересы граждан", - рассказали в ведомстве.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич пожелал молодым следователям успешно служить, с честью и достоинством нести высокое звание сотрудника Следственного комитета.-0-