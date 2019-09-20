Молодые сотрудники таможни приняли присягу в Брестской крепости

20 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня приняли присягу 37 молодых сотрудников Брестской таможни, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиция принятия новобранцами присяги зародилась в Брестской таможне в 2004 году. Ежегодно церемонию приурочивают к профессиональному празднику - Дню таможенника, который отмечается 20 сентября. В нынешнем году на площади церемониалов клятву на верность стране и белорусскому народу, своему профессиональному долгу произнесли 37 парней и девушек.

"Принятие присяги - один из важнейших ритуалов должностных лиц таможенных органов. Сотрудники официально подтверждают готовность служить государству, честно и безупречно выполнять служебные обязанности, защищать экономические интересы Беларуси. Эта работа нелегкая, иногда сопряженная с риском для жизни. Надеемся, новое поколение поможет Брестской таможне достичь еще более высоких результатов", - сказал первый заместитель начальника Брестской таможни Андрей Кудаш.

Молодым сотрудникам после обучения присвоено первое персональное звание - инспектор таможенной службы III ранга. Все они несут службу в пунктах таможенного оформления на границе с Польшей и Украиной. Одна из них Вера Базака. Она окончила Белорусский государственный университет транспорта по специальности "таможенное дело" и уже несколько месяцев трудится в пункте пропуска "Козловичи". "Меня привлекает служба в таможне, это престижная профессия, - считает девушка. - Конечно, в любой работе есть сложности, нужно время, чтобы освоиться в коллективе. Но я довольна выбором".

После принесения присяги молодые сотрудники таможни возложили венки и цветы к Вечному огню, почтили память защитников Брестской крепости.

Брестская таможня 20 ноября отметит свое 80-летие. В зоне ее деятельности участок границы протяженностью 648 км. Сотрудники более чем тысячного коллектива ежесуточно оформляют 1,2 тыс. железнодорожных вагонов, 1,5 тыс. грузовых и более 5 тыс. легковых автомобилей, пропускают свыше 20 тыс. граждан. Так, в январе-августе через пункты пропуска Брестской таможни проследовали более 2 млн транспортных средств и свыше 5 млн человек. В республиканский бюджет таможня перечислила доходов на сумму более Br368 млн, это на 5% больше аналогичного периода 2018-го.-0-