Молодые спасатели пополнили ряды сотрудников МЧС Могилевской области

19 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония принесения присяги молодыми спасателями прошла сегодня в Могилеве. Ряды сотрудников МЧС пополнили 50 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками церемонии стали руководство и сотрудники Могилевского областного управления МЧС, ветераны пожарной аварийно-спасательной службы, члены семей и близкие работников.

"Сегодня 50 новобранцев приняли в торжественной обстановке присягу. Новые люди - это будущее нашей службы. Мы хотим, чтобы они стали настоящими профессионалами и, конечно же, были патриотами. Ждем от них честного и добросовестного выполнения задач по спасению людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - сказал начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов. - Я хотел бы пожелать им добросовестной учебы. Настоящему спасателю необходимо овладеть большим количеством знаний и, конечно же, брать пример со своих старших товарищей, смотреть на ветеранов, которые посещают подразделения, всегда развиваться и совершенствоваться".

Среди молодых новобранцев - Анастасия Мацкевич, которая будет проходить службу в ПАСО №7 на объектах ОАО "Белшина" в Бобруйске радиотелефонистом. Девушка родом из Брестской области. "Я приехала сюда работать, потому что очень хотелось служить в МЧС. Работа нравится, сложная, но очень нужная для людей, потому что кто, если не мы, будет приходить им на помощь, - поделилась девушка. - Моя работа заключается в том, что я принимаю звонки от людей о пожарах и чрезвычайных ситуациях".

Еще один новобранец Максим Моисеев пришел в МЧС по примеру своего отца. "Мой отец служил в МЧС. Я им очень горжусь, его пример стал решающим в выборе моей будущей профессии, - рассказал он. - Я работаю в Могилеве, продолжаю учиться в университете. Сам еще никого не спасал, но ребята из моего подразделения недавно спасли трех человек, когда в квартире на четвертом этаже начался пожар. При помощи автолестницы они спасли ребенка и еще двух человек".

Продолжилось торжественное мероприятие большим праздничным концертом во Дворце культуры области.-0-