Молодые ученые и предприниматели из 6 стран примут участие в форуме в Гомеле

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 100 ученых из шести стран соберет VIII Международный форум молодых ученых "Молодежь в науке и предпринимательстве", который пройдет 15-17 мая в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации.

Форум объединит молодых ученых, магистрантов, аспирантов, докторантов, экспертов и предпринимателей из Беларуси, России, Украины, Таджикистана, Грузии, Молдовы.

Участники представят научные исследования и статьи по 8 направлениям: мировая и национальная экономика; компьютерные и информационные технологии в научных исследованиях; актуальные проблемы развития экономики; финансы, денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет и анализ; коммерческая деятельность и логистика; товароведение, экспертиза и конкурентоспособность товаров; маркетинг в инновационной экономике: технологии, инструменты.

На открытии форума во время пленарного заседания планируется выступление докладчика с прямым включением из российского Белгорода. Работа продолжится в тематических секциях. В программу мероприятия входит также посещение музея, библиотеки, выставок-продаж, выездной семинар-экскурсия на Гомельский химический завод, тренинги, спортивные игры.

В вечернее время при дружеском общении участники в творческом формате представят свои университеты, города и страны, зажгут костер дружбы.

"Форум - хорошая возможность отразить интересы молодых представителей современной экономической науки, дать им возможность донести до научной общественности свои разработки и подходы к решению актуальных задач, стоящих перед экономикой. Это очень актуально в условиях некоторого снижения интереса молодежи к науке и престижности научной работы", - рассказали организаторы.

К мероприятию планируется издать электронный сборник научных статей.

VIII Международный форум "Молодежь в науке и предпринимательстве" приурочен к 55-летию Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, где уже в 8-й раз собираются молодые ученые из разных стран. По 17 мая на базе вуза проводится также Международная неделя молодежного предпринимательства.-0-