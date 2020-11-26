Молодые ученые обсудят коронавирусную и другие инфекции на онлайн-конференции в Гомеле

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. X Республиканская научно-практическая конференция с участием студентов и молодых ученых "Декабрьские чтения. Инфекции в медицине" пройдет 4 декабря в Гомельском государственном медицинском университете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт вуза.

Среди участников - студенты, выпускники вузов 2020 года, интерны, магистранты, аспиранты и молодые ученые до 35 лет.

Направления конференции - современное состояние диагностических, лечебных и профилактических вопросов в теоретической и практической инфектологии, эпидемиологии, фтизиопульмонологии, микробиологии, иммунологии. Также речь пойдет об инфекционных агентах, новых технологиях в медицине.

В числе заявленных тем - эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции в Беларуси, видеоторакоскопия в диагностике заболеваний легких, пневмонии у детей разного возраста. Проанализируют на конференции и отношение населения к профилактическим прививкам, особенности эпидемиологии сальмонеллезной инфекции в юго-восточном регионе страны в 2019-2020 годах.

Не останется без внимания актуальная сегодня тема распространения коронавирусной инфекции. В своих докладах молодые ученые отметят особенности клиники, диагностики и лечения COVID-19 при беременности, а также патогенез и клинические проявления тяжелых форм коронавирусной инфекции. В поле зрения докладчиков - течение инфекции у мужчин и женщин, основные лабораторно-эпидемиологические отличия COVID-19 у взрослых и детей, течение хронического гепатита В у больного COVID-19.

К форуму молодых ученых присоединятся и коллеги из России. Представители Тверского государственного медицинского университета одну из своих работ посвятили современным средствам для обработки рук хирурга. Их коллеги из Курского государственного медуниверситета поднимут тему наркомании и механизмов привыкания.

Как уточнили организаторы, в связи с эпидемиологической обстановкой конференция будет проходить онлайн.

Кроме научных исследований, молодые люди активно участвуют в работе стационаров и поликлиник. В непростых эпидемических условиях студенты медицинских вузов страны продолжают помогать пациентам с коронавирусной инфекцией.-0-