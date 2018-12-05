Молодых лидеров Минской области и лучшие региональные проекты года выберут 20 декабря

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областное мероприятие "Минщина молодая" пройдет 20 декабря в столичном концертном зале "Верхний город". В 12.00 начнется торжественная церемония награждения, на которой выберут молодых лидеров Минской области и лучшие региональные проекты года, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Будут объявлены 17 молодых людей, ставших лучшими в конкурсе "Молодой лидер Минщины" в культуре, образовании, здравоохранении, промышленности, научной деятельности, ЖКХ и других сферах. Конкурс проводится с целью популяризации достижений молодежи, стимулирования творческого труда, пропаганды инновационных идей, передового опыта и признания достижений в производственной, творческой и общественной деятельности, а также выявления инициативных и талантливых молодежных лидеров, привлечения их к активной общественной деятельности и создания условий для профессионального роста. Критериями присуждения звания являются значимость, актуальность, эффективность результатов работы, производственные показатели, профессиональные и нравственные качества конкурсанта.

Кроме того, на мероприятии будут отмечены наградами лучшие молодежные проекты по различным номинациям в сфере реализации государственной молодежной политики.

"За год в Минской области было реализовано множество новых проектов: "Молодежь online", "Храним подвиг! Гордимся Победой!", "Молодежь в действии" и другие. Также прошли яркие фестивали уличных субкультур и творчества молодежи, открытый областной фестиваль команд КВН "Кубок губернатора Минской области", фестиваль здорового образа жизни "Васiльковы вянок". Десять наиболее значимых выберут и объявят 20 декабря. Их поддержат Минский облисполком и областная организация ОО "БРСМ" в 2019 году", - отметила заведующая сектором молодежной политики главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Ольга Шибко.

Организатором выступает Миноблисполком.-0-