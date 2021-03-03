Молодым медикам Гродненской области вручили премию "Призвание"

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодым медикам Гродненской области впервые вручена премия "Призвание". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
Премия "Призвание" учреждена Гродненской областной организацией Белорусского профсоюза работников здравоохранения и Гродненской областной организацией РОО "Белая Русь" для поддержки молодых врачей и средних медицинских работников, стимулирования их профессионального роста, повышения престижа медицинских профессий.
В качестве кандидатур рассматривались медработники до 31 года, внесшие вклад в развитие организаций здравоохранения, добившиеся успехов в трудовой деятельности, занимающие активную жизненную и гражданскую позицию. Во внимание также брались результаты их научной работы, уровень владения новыми технологиями, личностные качества.
"В номинации "Врач" отмечены анестезиолог-реаниматолог Гродненской университетской клиники Петр Масевич и заместитель главного врача Островецкой центральной районной клинической больницы Андрей Дервис. Премии были также удостоены и средние медицинские работники. Лауреатами стали медсестра-анестезист городской клинической больницы № 4 Гродно Виктория Сырица, фельдшер-лаборант областной детской клинической больницы Александр Жукель и медицинская сестра областного клинического перинатального центра Ирина Гудач", - рассказали в профсоюзе. Церемония вручения первой премии состоялась во время коллегии главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.
"На сегодняшний день в Гродненской области работают почти 8 тыс. молодых врачей и средних медицинских работников. Среди них немало тех, о которых принято говорить, что у него призвание к профессии", - подчеркнули в профсоюзе. Премию планируется вручать ежегодно.-0-