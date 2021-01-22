Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат субсидии на уплату процентов по кредитам

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:33 В Светлогорске бесправник пытался скрыться от ГАИ Происшествия
14:27 Жительницу Логойска будут судить за крупное мошенничество и фальсификацию доказательств Происшествия
14:23 Петришенко: наше государство никогда не экономило и не будет экономить на семье Общество
14:10 ГАИ в выходные усилит контроль в Борисовском, Слуцком и Солигорском районах Общество
14:06 В Германии число умерших из-за COVID-19 превысило 50 тыс. человек В мире
14:04 Грузия с 1 февраля снимает запрет на регулярное авиасообщение В мире
14:03 Посольство Беларуси в Токио презентовало фотоэкспозицию, посвященную дипломату Абрасимову Общество
13:54 В Гродно устанавливают обстоятельства убийства мужчины Происшествия
13:42 Установлена личность пострадавшего возле здания на ул.Советской в Минске Происшествия
13:37 В Кремле считают недопустимым проведение незаконных уличных акций В мире
13:21 Доллар и евро на торгах 22 января подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:12 В Минске две легковушки столкнулись на односторонней улице Происшествия
13:10 Умерла хорватская актриса Мира Фурлан В мире
13:01 Богатый урожай шишек собирают в этом сезоне в Витебской области Регионы
12:55 Разбросавшего на дороге саморезы и шурупы жителя Слуцка приговорили к 1 году "химии" Происшествия
12:54 В Италии представили памятную монету в два евро, посвященную медикам В мире
12:51 Под Волковыском на переезде легковушка попала под поезд Происшествия
12:49 Серию знаковых событий Года народного единства открыл большой круглый стол с участием многодетных семей Регионы
12:44 ФОТОФАКТ: Микрорайон Сухарево с высоты птичьего полета Регионы
12:39 ЕЭК подтвердила проведение Евразийского межправсовета 5 февраля в очном формате Экономика
12:29 В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6 В мире
12:22 Два автомобиля горели в Гомеле и один в Ельском районе Происшествия
12:14 На нефтепредприятии в Татарстане произошел взрыв В мире
12:12 Следователи работают на месте самоподжога мужчины в Минске Происшествия
12:03 "Зимний маршрут" БРСМ стартует в Гродно 23 января Регионы
12:01 На МКС обнаружена трещина В мире
11:50 Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат субсидии на уплату процентов по кредитам Регионы
11:48 Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента на пл.Независимости в Минске Происшествия
11:45 Более 120 человек обвиняются в организации беспорядков в Вашингтоне В мире
11:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1813 пациентов с COVID-19, выписаны 2087 Общество
Все новости
Все новости
Регионы
22 января 2021, 11:50

Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат субсидии на уплату процентов по кредитам

Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат субсидии из бюджета на уплату части процентов по кредитам. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 января 2021 года №30 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Субсидии получат Верхнедвинский маслосырзавод, Витебский мясокомбинат, Глубокский молочно-консервный комбинат, ОАО "Молоко", Оршанский мясоконсервный комбинат, Полоцкий молочный комбинат, Поставский молочный завод, Глубокский мясокомбинат.

Деньги будут предоставлены из средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства. Субсидии выдаются на уплату части процентов за пользование кредитами на текущую деятельность.

Размер субсидий по кредитам в белорусских рублях составит 30% ставки рефинансирования Нацбанка, в иностранной валюте - 30% ставки по кредиту, но не более 2,5% годовых. Субсидии по валютным кредитам будут предоставлены в белорусских рублях.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие субсидии
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Богатый урожай шишек собирают в этом сезоне в Витебской области
Серию знаковых событий Года народного единства открыл большой круглый стол с участием многодетных семей
ФОТОФАКТ: Микрорайон Сухарево с высоты птичьего полета
Фото из архива "Зимний маршрут" БРСМ стартует в Гродно 23 января
Фото из архива Теплоснабжение в Московском районе Минска планируют восстановить к 16.00
Ледяной круг на реке Лесной ФОТОФАКТ: Необычное природное явление наблюдается на реке Лесной в Каменце
Главное
Александр Лукашенко и Леонид Заяц "Надо мобилизовать все то, что есть" - Лукашенко принял с докладом губернатора Могилевской области
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1813 пациентов с COVID-19, выписаны 2087
В Беларуси скорректированы законы о здравоохранении и оказании психологической помощи
Вечерний ураган призов от Белагропромбанка завершился финальным розыгрышем
Топ-новости
Комплекс замедленного коксования на "Нафтане" планируют запустить до конца 2021 года
Дорохович поручил отладить работу по информированию населения о нештатных ситуациях
Серию знаковых событий Года народного единства открыл большой круглый стол с участием многодетных семей
МИД Беларуси в 2020 году удалось реализовать немало важных проектов, несмотря на эпидемию - Макей
В Беларуси утверждены строительные нормы для освещения и высотных зданий
Установлена личность пострадавшего возле здания на ул.Советской в Минске
Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат субсидии на уплату процентов по кредитам
ГАИ в выходные усилит контроль в Борисовском, Слуцком и Солигорском районах
Теплоснабжение в Московском районе Минска планируют восстановить к 16.00
Побороть COVID-19 помогает огромное желание жить - врач о лечении пациентов в стационаре
Интересны экономическая и правовая составляющие развития Беларуси на пятилетку - делегат ВНС
Доллар и евро на торгах 22 января подорожали, российский рубль подешевел
В Брестской области за пять лет планируют отремонтировать 15 мостов
ФОТОФАКТ: Необычное природное явление наблюдается на реке Лесной в Каменце
День открытых дверей в БГТУ пройдет онлайн 23 января
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.