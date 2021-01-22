Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат субсидии на уплату процентов по кредитам

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат субсидии из бюджета на уплату части процентов по кредитам. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 января 2021 года №30 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Субсидии получат Верхнедвинский маслосырзавод, Витебский мясокомбинат, Глубокский молочно-консервный комбинат, ОАО "Молоко", Оршанский мясоконсервный комбинат, Полоцкий молочный комбинат, Поставский молочный завод, Глубокский мясокомбинат.

Деньги будут предоставлены из средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства. Субсидии выдаются на уплату части процентов за пользование кредитами на текущую деятельность.

Размер субсидий по кредитам в белорусских рублях составит 30% ставки рефинансирования Нацбанка, в иностранной валюте - 30% ставки по кредиту, но не более 2,5% годовых. Субсидии по валютным кредитам будут предоставлены в белорусских рублях.-0-