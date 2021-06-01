Монеты, батарейки и магниты: гродненские медики рассказали, что чаще всего проглатывают дети

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В мае гродненские медики несколько раз извлекали из желудочно-кишечного тракта детей инородные предметы. Информация об этом размещена на сайте Гродненской областной детской клинической больницы, сообщает БЕЛТА.

С наступлением "шашлычного периода" традиционно участились случаи проглатывания малолетними детьми инородных тел. Например, в мае к эндоскопическому удалению инородных тел из желудочно-кишечного тракта пришлось прибегнуть трижды. В двух случаях были извлечены монеты из желудка и пищевода, в еще одном из желудка пришлось доставать батарейку.

"В двух случаях не обошлось без полостных операций. Дети проглотили множество неодимовых шариковых магнитов, которые вызвали нарушение целостности стенки кишечника и перитонит - грозное жизнеугрожающее осложнение", - рассказали в больнице.

Все случаи окончились благополучно. При этом медики напоминают, что профилактика всегда лучше любого лечения, поэтому стоит оградить детей от игр с опасными предметами.-0-