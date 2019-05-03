Мониторинг оборудования детских площадок в Минске выявил недостатки

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача коммунальных служб - обеспечить безопасность жильцов и реагировать на проблемы и поломки оперативно, особенно это касается детского игрового и спортивного оборудования, состояние которого все еще периодически вызывает нарекания. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территорий Минска в городской мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проверили состояние детских игровых площадок. По городу установлено около 27 239 единиц детского игрового и спортивного оборудования, было запланировано отремонтировать и покрасить 17 151. Есть недоработки", - отметил генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук.

Александр Дорохович в отношении детских площадок особое внимание обратил на вопрос безопасности, а не эстетики. Поэтому мониторинг должен быть регулярный, а ремонтные работы проводиться по первой необходимости, а не жестко по графику. "Дети должны быть в безопасности, это беспрекословно. Если что-то сломалось - чинить незамедлительно, - заключил Александр Дорохович. - И это касается не только детского оборудования. Задача такова, что наши горожане должны видеть: если что-то произошло - коммунальные службы оперативно эту проблему решают". Чтобы реакция была мгновенной, необходимо продумать систему финансирования: возможно, закладывать какую-то сумму (например, не менее 10% от общей суммы, выделяемой на плановые работы) на текущий ремонт и проводить торги при его необходимости.

Второй проблемный вопрос - ямочный ремонт. Пока что критичная ямочность устранена на площади около 60 тыс. кв.м, в то время как работы запланированы более чем на 140 тыс. кв.м. В этой связи Александр Дорохович призвал всех руководителей к хозяйственному подходу как в планировании и организации собственных работ, так и в выборе подрядчиков.

"По фасадам в рамках подготовки к Европейским играм запланированы работы по 141 жилому дому, 53 находятся в работе. С 6 мая начнутся работы на 14 домах во Фрунзенском районе, с 10 мая - 16 домах в Партизанском и Советском, с 15 мая - 3 жилых домах в Первомайском районе. Все эти работы планируется завершить в мае", - рассказал Юрий Кукашук.-0-