Мониторинг субъектов хозяйствования Могилевской области: нарушения выявлены в использовании кассового оборудования

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нарушения в использовании кассового оборудования выявила налоговая в организациях Могилевской области во время мониторингов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"За 6 месяцев 2021 года налоговыми инспекциями Могилевской области проведено 34 мониторинга субъектов хозяйствования, в ходе проведения которых нарушения или недостатки установлены в 32 случаях их проведения, в отдельных случаях - повторно", - отметили в инспекции.

Так, по результатам мониторинга торгового объекта одного из торговых объектов, реализующих одежду и обувь под маркой "дешевых товаров", было установлено нарушение порядка использования кассового оборудования: место установки кассового оборудования со средством контроля налоговых органов не соответствовало информации, содержащейся в системе контроля кассового оборудования. Кроме того, в торговом объекте установлено наличие трех наемных работников, которые привлекались к работе в качестве продавцов без оформления трудовых отношений. Плательщику были вручены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений и недостатков, в том числе с предложением доплатить подоходный налог с физических лиц. Информация об установленных фактах привлечения к осуществлению деятельности физических лиц без заключения с ними трудовых договоров направлена в органы Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

При проведении мониторинга одного из ЧТУП, осуществляющего деятельность ресторанов, установлено повторное нарушение порядка приема средств платежа, выразившееся в неприменении кассового оборудования при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет, а также в невыдаче покупателю (потребителю) платежного документа, подтверждающего факт приобретения товаров за наличный расчет.

Данное правонарушение было зафиксировано повторно. Потому налоговым органом принято решение о применении в установленном законодательством порядке мер ответственности за нарушение порядка приема средств платежа при реализации товаров за наличный расчет - штрафа в сумме Br145. "Кроме того, при проведении мониторинга было установлено нарушение порядка использования кассового оборудования, выразившееся в формировании кассовым оборудованием платежного документа, в котором дата и время оплаты товара (работы, услуги) указаны с отклонением от астрономического времени более чем на три минуты", - отметили в инспекции.

"Как показывает практика контрольной работы, сокрытая недобросовестными субъектами хозяйствования наличная выручка является одним из основных источников выплаты заработной платы в конвертах. Потому налоговыми органами при применении такой формы контроля, как мониторинг, особое внимание уделяется пресечению допускаемых плательщиками нарушений порядка приема средств платежа при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет", - подчеркнули в инспекции.-0-