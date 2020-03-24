Монтаж пролетов обновленного моста в Гродно планируют начать в мае

24 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Монтаж пролетных строений на обновленном мосту через Неман в Гродно планируют начать в мае. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Ярослав Жилинский, директор Гродненского филиала ОАО "Мостострой" - одного из генподрядчиков строительства.

Ярослав Жилинский

В Гродно под автомобильный мост реконструируют построенный более 40 лет железнодорожный мост. Возводился он по инициативе военных в качестве резервного объекта. Более 10 лет назад разобрали ведущую к мосту железнодорожную ветку, некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста и реконструировать его под автомобильный. Для этого будут использованы 7 из 9 опор старого моста, которые дополнительно усиливают и расширяют.

Ярослав Жилинский отметил, что работы ведутся согласно графику. Сейчас сделаны подъездные пути ко всем опорам. Продолжается укрепление склонов и опор так называемыми габионами - металлическими сварными конструкциями, заполненными камнями. Эта работа завершена на 60%. На русловых опорах установлено шпунтовое ограждение рабочих площадок: оно необходимо для усиления самих опор и расширения фундамента.

Реконструкция автомобильного моста через Неман

Активно идет демонтаж старых конструкций и новое строительство. Начался монтаж на опорах металлоконструкций, общий вес которых превышает 1 тыс. т. Для этого необходимы масштабные подготовительные работы. В некоторых местах на опорах предстоит срезать часть старого бетона, набравшего, как говорят специалисты, большую прочность.

Уже с 1 мая, как планируется, мостостроители приступят к одному из самых важных этапов - монтажу металлических пролетных строений общим весом около 1,5 тыс. т.

Длина обновленного моста составит около 240 м, ширина возрастет до 17,5 м, высота над уровнем Немана - около 32 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону, широкие и комфортные тротуары, велодорожка.

Реконструкция моста - важный этап строительства большого объездного кольца вокруг Гродно. Первый его участок свяжет районы Вишневец, Южный и Ольшанка с трассой М6 и промышленной зоной в районе "Гродно Азот". Как сообщалось, строительство новой городской магистрали разделено на несколько этапов. Дорога к мосту на левом берегу Немана начнется от спального района Вишневец. На правом берегу реки новая магистраль выйдет к трассе М6 - здесь появится современная двухуровневая развязка.

Новая городская магистраль позволит существенно разгрузить другие улицы и три существующих моста через Неман. После трассы М6 новая дорога пересечет Скидельское шоссе и выйдет на проспект Космонавтов. В перспективе городская магистраль пройдет в районе улицы Карского, ее продлят до улицы Лапенковской с выходом на застраиваемый жилой район Грандичи. Дальше дорогу проложат в район КСМ, где должен появиться еще один мост через Неман, затем пройдет через районы Барановичи и Ольшанка и замкнет городское кольцо.-0-

Строительство развязки на трассе М6

Фото Леонида Щеглова