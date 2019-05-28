Мор рыбы произошел на озере в Полоцком районе

28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мор рыбы произошел на озере Званое в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцкой межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.
Сообщать о гибели рыбы начали местные жители в соцсетях. Информацию подтвердили в межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.
"В настоящее время взяты пробы, определяются причины гибели рыбы. Создан штаб, на месте работает специальная комиссия", - рассказали в межрайонной инспекции.
Количество погибшей рыбы предстоит выяснить.-0-
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