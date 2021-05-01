1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мор рыбы произошел в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

30 апреля в 09.45 поступило сообщение об обнаружении мора рыбы (около 250 особей) в реке Свислочь возле деревни Мацевичи Минского района.

"Работниками ГУ "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" обследована акватория, видимые загрязнения поверхности не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов. Результаты будут известны 5 мая" - рассказали в пресс-службе.-0-