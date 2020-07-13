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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мор рыбы зафиксировали в реке под Витебском. Такая информация опубликована на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
"12 июля в 11.20 поступило сообщение об обнаружении мора рыбы (729 особей) в реке Суходровке возле д.Кузменцы Витебского района. Работники Витебской областной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды взяли пробы воды для анализов", - проинформировали в МЧС.
Результаты проб будут известны к 19 июля.-0-