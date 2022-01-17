"Моржи" из России в Полоцком районе будут устанавливать рекорды Гиннесса

17 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцке 19 января пройдет первый открытый фестиваль по зимнему плаванию, в котором примут участие около 40 пловцов из Беларуси и Калининграда. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Полоцком райисполкоме.

Традиционное крещенское окунание в проруби в Полоцке станет настоящим праздником, так как там проведут дебютные соревнования среди "моржей" - открытый фестиваль "Традиционные крещенские купания "Полоцкая купель - 2022". "Соревнования организованы по инициативе полоцких энтузиастов - чемпионов мира, многократных победителей и призеров международных соревнований с целью развития и популяризации закаливания и спортивного зимнего плавания. Фестиваль состоится на берегу Бельчицкого искусственного водоема в Полоцком районе", - отметили в райисполкоме.

Участников разделят на пять возрастных групп, самые старшие из которых уже перешагнули 60-летний рубеж. Мужчины и женщины будут плавать брасом, участвовать в эстафетах, а также показывать мастер-класс в ходьбе по снегу, обливании водой из ведра. Желающие смогут совершить произвольный заплыв не на время, а ради закаливания своего тела.

В гости к полочанам прибудет самый многочисленный клуб любителей закаливания Российской Федерации "Янтарные моржи" из Калининграда. Гости праздника заявили намерение установить несколько рекордов Гиннесса, в том числе по нахождению в снегу. По итогам мероприятия определят самых сильных спортсменов для участия в чемпионате мира 2022 года в российском городе Петрозаводск.

Любители окунаться в проруби на Крещение также смогут испробовать новую купель. Для участников и зрителей фестиваля будет организована баня, горячее питание и напитки.-0-