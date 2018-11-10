Московский район Минска готовит новую площадку для новогодних мероприятий

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральные рождественские и новогодние мероприятия Московского района столицы на время поменяют прописку - в этот раз они пройдут на новой площадке возле торгового центра "Алми" по проспекту Дзержинского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Причиной стало закрытие парка Павлова на реконструкцию.

Предприятие "Минскреклама" уже приступило к монтажу новогодней ели на новой площадке. Затем световым художественно-декоративным оформлением главного атрибута праздника и прилегающей территории займется "Мингорсвет".

Непосредственно к праздникам в конце декабря ГП "Минскреклама" установит на площадке сценический комплекс. Районная администрация и художественные коллективы уже готовят программу гуляний.

Первые мероприятия на новом месте пройдут 22 декабря - у новогодней елки развернется праздничная предрождественская ярмарка. Непосредственно в новогоднюю ночь с 1.00 до 4.00 жителей района пригласят на концертную программу, а 1 января с 18.00 до 20.00 будут организованы танцы. На 7 января у елки запланированы Рождественские гуляния.-0-