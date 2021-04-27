Мост через Гривду в Ивацевичском районе закрыли на капремонт

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе с 27 апреля закрывается на капитальный ремонт мост через реку Гривда на автодороге Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Івацэвіцкі веснік".

Речь идет о мосте возле деревни Любищицы. Его ремонт проводят специалисты мостостроительного управления №3 ОАО "Мостострой". По предварительной информации, работы на объекте продлятся до октября этого года.

Водителям, которые едут из Ивацевичей в сторону Барановичей и в обратном направлении, для объезда рекомендуют использовать трассу М1/Е30.-0-