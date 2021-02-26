Мост через Огинский канал в Пинском районе после реконструкции станет шире

26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе после реконструкции мост через Огинский канал станет шире, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Капитальным ремонтом моста на автодороге Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин занимаются специалисты филиала "Мостоотряд №58". Заказчиком является "Бреставтодор". "Среди автомобилистов мост славился узкой проезжей частью. Дорожники выполняют уширение пролетного строения моста. В каждом пролете будут установлены четыре новые балки, забиты дополнительные сваи. Конструкции объединят в рамно-неразрезную систему с монолитной накладной плитой. Ремонт существующих опор моста выполняется путем устройства монолитной защитной рубашки", - рассказали в райисполкоме.

После реконструкции длина моста будет чуть более 34,5 м, его габариты увеличатся до 10 м. Возрастет и нормативная нагрузка на сооружение. Ориентировочно работы завершатся в июне. До этого времени транспорт может проехать по объезду и временному мосту.

Финансируются работы из средств республиканского бюджета по госпрограмме по развитию и содержанию автомобильных дорог. Стоимость реконструкции составляет более Br1,5 млн.-0-