5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Автомобильный мост через Сож в Гомельском районе планируется возвести к 2021 году, рассказал корреспонденту БЕЛТА директор гомельского филиала "Мостостроительное управление №4" ОАО "Мостострой" Сергей Лазбекин.

Мост, который соединит два берега реки Сож, станет частью автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута). Он разместится рядом с существующим вверх по течению.

Как сообщалось, в начале года по заключению Белорусского дорожного научно-исследовательского института автопереход через реку, построенный в 1980-х годах, был признан аварийным. Отдельные элементы в контрольных зонах были повреждены коррозией. Движение большегрузов по аварийному участку дорожной артерии ограничили еще в январе. В конце августа очередные заключения мониторинга показали, что движение по нему может быть небезопасно даже для малотонников. Схему объезда через Гомель предложили и легковушкам.

"С учетом того, что мост был закрыт в аварийном порядке, работы по проектированию и возведению нового идут параллельно", - подчеркивает Сергей Лазбекин. Чтобы сэкономить время, строители приступают к работам сразу же после экспертизы, утверждения и согласования очередного этапа масштабного проекта. Процесс не останавливается, несмотря на погодные условия.

В настоящее время завершен подготовительный этап: на обоих берегах реки обустроены строительные городки, проведены необходимые инженерные коммуникации. Выполняются буровые работы.

На этот раз мостостроители отказались от типовой конструкции с железобетонными элементами, характерной для 1980-х годов. Новый путепровод будет полностью металлический. Пролетные строения из металла служат дольше и более устойчивы к нагрузкам. С учетом архитектурного единства восемь опор будут установлены на одной линии с опорами закрытого для движения моста. По предварительной информации, предусмотрено по одной полосе для движения в каждом направлении.

Реанимация старого путепровода в настоящее время занесена в перспективные планы.-0-