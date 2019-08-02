Мост через Вилию в Островецком районе возвели военные и пограничники

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке Сморгонской пограничной группы открыт мост через реку Вилия, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Сегодня в Островецком районе открыта мостовая переправа через реку Вилия. В торжественной церемонии приняли участие начальник Сморгонской пограничной группы Максим Бутранец, начальник Департамента транспортного обеспечения Минобороны Юрий Шаплавский и зампредседателя Островецкого райисполкома Виктор Зеленко.

Строительство моста длиной свыше 100 м и грузоподъемностью 40 т совместно вели подразделения органов пограничной службы и транспортных войск Минобороны, в частности военнослужащие 30-й отдельной железнодорожной бригады из Слуцка. При возведении объекта применены пролетные строения железнодорожного проезда.

Введение в эксплуатацию моста через реку Вилия значительно повысит эффективность охраны границы на направлении строительства Белорусской АЭС. Также мост позволит подразделениям экономить материальные ресурсы при действиях по обстановке.

Использовать переправу для обеспечения своей деятельности смогут не только пограничники, но и различные организации и субъекты хозяйствования приграничного района.-0-