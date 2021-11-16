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16 ноября 2021, 07:39

Мост между двумя деревнями реконструировали в Брестском районе

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе ввели в эксплуатацию после реконструкции мостовое сооружение на оживленном участке дороги местного значения Н435 в Мотыкальском сельском совете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Свайный мост через малую речку Сорока между деревнями Большая Раковица и Сычи был построен в 1963 году и уже не отвечал требованиям безопасности. Модернизировать сооружение было поручено Брестскому предприятию мелиоративных систем. Работы по переустройству моста начались в августе и завершились в конце октября. На период строительства были предусмотрены временная объездная дорога для транспорта и обводной канал для речки.

За три месяца специалисты ПМС демонтировали старые колонны и пролеты и уложили поперек дорожного полотна железобетонные трубы диаметром 2 м для пропуска воды. Трубу-переезд шириной 30 м покрыли асфальтобетоном и установили барьерное ограждение. Помимо этого, были укреплены берега и благоустроена прилегающая территория. Работы по реконструкции сельского моста финансировались из республиканского бюджета и обошлись в Br249 тыс.

"Движение по этой дороге, которая ведет в город Высокое, очень оживленное. Ее активно использует грузовой транспорт для подъезда к действующему карьеру у деревни Вельямовичи, постоянно перемещается сельскохозяйственная техника, много маршрутов пассажирских перевозок. Поэтому мы старались не только уложиться в нормативные сроки строительства, но и качественно выполнить работу", - отметил ведущий инженер Брестского ПМС Юрий Дейнеко.

Еще одно похожее мостовое сооружение через речку Сорока планируют построить и в 2022 году. В этот раз работы будут вестись на участке дороги Чижевичи - Сычи за счет областного бюджета.-0-

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