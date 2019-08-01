"Мотальскія прысмакі" соберут гостей из семи стран

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 августа 2019, Чт
+17°C
Сплошная облачность EUR 2.2684
USD 2.035
RUB 3.2079
Главное
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения - Лукашенко
Президент
Пособия и пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа
Общество
Материнский капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья
Общество
Система мониторинга общественной безопасности будет распознавать автомобильные номера 14 стран
Общество
Зерновые убраны в Беларуси более чем с 50% площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Гомельчанин для возлюбленной пытался украсть в магазине несколько пар колготок
12:16 Происшествия
Афиша выходного дня: День корейской культуры, "Рыцарский фест" и праздник варенья в Беловежской пуще
12:09 Регионы
В Беларуси прорабатываются новые меры по строительству жилья для минчан в городах-спутниках
12:08 Общество
Материнский капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья
12:07 Общество
Брестская область намолотила 1 млн т зерна
12:06 Регионы
Средняя стоимость квадратного метра жилья в I полугодии составила Br1053, с господдержкой - Br880
12:02 Экономика
Движение городского транспорта из-за ремонта путепровода на МКАД изменено до 2 августа
12:01 Регионы
В СНГ идет работа по восстановлению утраченных литературных и творческих связей
12:00 Общество
Школу молодого лидера ЕАЭС организуют на форуме "Евразийская неделя"
11:47 Общество
ФОТОФАКТ: Слона в натуральную величину построили из 30 тыс. батареек
11:45 Калейдоскоп
Механизатор из Мостовского района слил из трактора более 800 литров дизтоплива
11:44 Происшествия
Главный тренер сборной Беларуси по самбо покидает свой пост
11:33 Спорт
Минский район и район Юйбэй китайского Чунцина стали побратимами
11:33 Регионы
Бывшая сотрудница солигорского ломбарда обвиняется в присвоении более Br10 тыс.
11:31 Происшествия
В китайском Чунцине к концу 2020 года появится туристический комплекс с прототипом Несвижского замка
11:26 Регионы
Кратковременные дожди и до +21°С ожидается в Беларуси 2 августа
11:25 Общество
Система мониторинга общественной безопасности будет распознавать автомобильные номера 14 стран
11:18 Общество
Лучшие фото БЕЛТА в июле
11:15 Культура
Беларусь в 2020 году сможет ввезти 20 тыс. т свинины и 10 тыс. т курятины - ЕЭК
11:13 Экономика
Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество - Мирзиёев
11:12 Политика
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Форум регионов Беларуси и Узбекистана Форум регионов Беларуси и Узбекистана
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Детский отдых Детский отдых
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Мотальскія прысмакі" соберут гостей из семи стран

Регионы 01.08.2019 | 10:10
Фото из архива
Фото из архива

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе Брестской области 10-11 августа пройдет X Международный фестиваль фольклора "Мотальскія прысмакі", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Валентина Бородинчик.

"Юбилейный фестиваль, поэтому готовим много ярких, зрелищных моментов, творческих новинок. Очень хотим порадовать и по-доброму удивить гостей. К нам приедут творческие коллективы и мастера, которые представят свою традиционную кухню, из различных регионов Беларуси, а также России, Украины, Польши, Израиля, Латвии, впервые - из Алжира. Программа очень насыщенная, думаю, особенно порадует первый день", - сказала Валентина Бородинчик. Торговые и выставочные ряды в Мотоле растянутся на сотни метров, в этом году подали заявки на участие более 250 мастеров.

Начнется фестиваль с костюмированного шествия по улицам агрогородка, к которому присоединятся местные жители и гости. Процессия финиширует у главной сцены. Там состоится торжественная церемония открытия, выступят творческие коллективы Ивановского района, Брестской области и других белорусских регионов, из-за рубежа. Позже здесь в театрализованной форме покажут, какой богатой и многолюдной может быть мотольская ярмарка.

В это время на площадке у Мотольского музея народного творчества состоится презентация региональных обрядов. Можно будет узнать, что собой представляют давние свадебные обычаи, пасхальные, троицкие и другие. Затем зрители смогут понаблюдать за участницами конкурса Мисс-краса "Мотальскіх прысмак", которые на дефиле представят фестивальный костюм и традиционные региональные блюда. Также на этой площадке в музыкальном баттле сойдутся гостевые коллективы.

Вечером приглашают на бал у Боны Сфорцы, поучаствовать в мастер-классах и станцевать мазурку, полонез, польки. Любителей эстрадной музыки привлечет open air. Завершится первый день праздника красочным фейерверком.

Интересной будет программа и 11 августа. В частности, представители местных органов власти, зарубежных делегаций, ученые и эксперты во время научно-практической конференции обсудят возможности туризма как драйвера экономического и культурного развития региона. Фишкой второго дня станет большой стол Дружбы. Местные хозяюшки по своим фирменным рецептам приготовят различные блюда: из мяса, рыбы, овощей, десерты, напитки. Ожидается, что займут угощения более чем 40 столов.

Международный фестиваль "Мотальскія прысмакі" впервые состоялся в 2008 году, с 2015-го он проходит раз в два года.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Брестская область, фестиваль
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2684 BYN 2.255 BYN 2.259 BYN
USD
2.035 BYN 2.04 BYN 2.043 BYN
RUB
3.2079 BYN 3.192 BYN 3.206 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Церемония официальной встречи Лукашенко и Мирзиёева прошла во Дворце Независимости
Все видео

Фотоновости

Комбайнер Николай Даречкин - лидер жатвы в Белыничском районе
Все фото

Инфографика

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана Основное мероприятие - пленарное заседание "Сотрудничество регионов - ключевой фактор развития межгосударственных отношений".
Вся инфографика
Президент
Во время рабочей встречи "Все будет по закону и Конституции" - Лукашенко обсудил с Ермошиной организацию парламентских выборов
Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения - Лукашенко
Встреча Лукашенко и Мирзиёева проходит во Дворце Независимости
Политика
Шавкат Мирзиёев Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество - Мирзиёев
Сайдик отмечает результативность бессрочного перемирия в зоне конфликта в Украине
Мирзиёев прилетел с официальным визитом в Минск
Экономика
Фото из архива Зерновые убраны в Беларуси более чем с 50% площадей
Средняя стоимость квадратного метра жилья в I полугодии составила Br1053, с господдержкой - Br880
Беларусь в 2020 году сможет ввезти 20 тыс. т свинины и 10 тыс. т курятины - ЕЭК
Происшествия
Фото Гродненского областного управления МЧС На пожаре в Волковыске спасли 87-летнюю женщину
Гомельчанин для возлюбленной пытался украсть в магазине несколько пар колготок
Механизатор из Мостовского района слил из трактора более 800 литров дизтоплива
Общество
Фото из архива Пособия и пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа
В Беларуси прорабатываются новые меры по строительству жилья для минчан в городах-спутниках
Материнский капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья
Спорт
Во время матча. Фото официального сайта "Русенборга" БАТЭ проиграл "Русенборгу" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
Главный тренер сборной Беларуси по самбо покидает свой пост
Первые матчи Кубка Беларуси по хоккею состоятся в семи городах
Технологии
Фото из архива Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана откроется 5 августа в Минске
Беспилотник на солнечной энергии совершил первый полет в Китае
"Прогресс МС-12" пристыковался к МКС, долетев за рекордно малое время
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в июле
Известные отечественные актеры и спортсмены вживую озвучат фильм "Смертельная битва" по-белорусски
"Беларусь 3" покажет открытие и концертную программу Дней культуры Узбекистана
В мире
Фото МЧС РФ МЧС РФ назвало причину распространения пожаров в Сибири
В Китае при взрыве на шахте погибли четыре человека
В Калифорнии упал истребитель ВМС США
Калейдоскоп
Гороскоп на август 2019 года
ФОТОФАКТ: Слона в натуральную величину построили из 30 тыс. батареек
Звезда "Мстителей" выходит замуж
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Пресс-конференция Евгений Садыков,
Анжела Борщ,
Геннадий Волнистый 9 июля О развитии системы электронной ветеринарной сертификации в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?
Газета 7 дней
Марафон безопасности
Ноу-хау «Великого камня»
Я бы в армию пошел...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия