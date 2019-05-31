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"Мотольская регата-2019" пройдет в сопровождении велопробега

Регионы 31.05.2019 | 07:34
Фото из архива
Фото из архива

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль водного туризма "Мотольская регата" пройдет 1-2 июня на территории Березовского и Ивановского районов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист Ивановского райисполкома Степан Млынчик.

В этом году фестиваль объединит туристов-водников и велосипедистов. По маршруту регаты впервые пройдет и велопробег, в котором примут участие около 30 любителей двухколесного транспорта из Беларуси и Польши.

Для участия в регате уже зарегистрировались 17 экипажей. Кроме белорусов, ожидается по два экипажа байдарочников из украинских Луцка и Любешова, а также три польских команды. В схему движения туристов-водников внесла коррективы природа. Из-за обильных осадков значительно поднялся уровень воды в реке Ясельда. Теперь на байдарках можно будет пройти в местах, которые в засушливые годы приходилось исключать из маршрута. Таким образом, у участников появится возможность проверить свои навыки навигации в новых условиях.

Маршрут регаты разбит на два этапа. Участники стартуют утром 1 июня в деревне Высокое и финишируют вечером в агрогородке Спорово. Там будет разбит палаточный лагерь, запланированы концерт, конкурс туристической песни. На следующий день любители активного отдыха возьмут курс на Мотоль - конечную цель путешествия, где запланированы большая культурно-спортивная программа, подведение итогов и награждение участников фестиваля.

По словам Степана Млынчика, благодаря "Мотольской регате", которая проходит уже пятый раз, в районе набирает популярность водный туризм. Местные жители берут на прокат байдарки, устраивают водные походы выходного дня. Улучшилась экологическая культура населения: берега Ясельды стали заметно чище. "За пять лет в нашем фестивале участвовали байдарочники-любители из всех регионов Беларуси, а также России и Украины. Туристы из Польши интересуются возможностью организации водных походов выходного дня", - отметил главный специалист райисполкома.-0-

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Теги
Брестская область, велоспорт, туризм, фестиваль
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