Мотовелозавод через профсоюз передал минским медикам 20 велосипедов

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня медицинских работников ОАО "МотоВелоЗавод" передало 20 велосипедов Минскому городскому комитету Белорусского профсоюза работников здравоохранения, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Двухколесный транспорт в качестве поощрения достался лучшим медицинским работникам столицы, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Велосипеды переданы горкому отраслевого профсоюза в качестве безвозмездной спонсорской помощи на укрепление материально-технической базы. Кому из медработников Минска эти средства передвижения в дальнейшем будут служить для укрепления здоровья, определено решением президиума горкома.

Одним из обладателей велосипедов стала Виолетта Колошонок - председатель первичной профсоюзной организации, рентгенолог 10-й городской клинической больницы. Во время первой волны пандемии COVID-19 она по несколько дней не выходила из больницы.

Велосипед вручили и врачу-неврологу 5-й городской клинической больницы Олегу Кукольнику, который в первые дни пандемии переквалифицировался в пульмонологи. Из-за отсутствия достаточного количества персонала по причине заражения медработников инфекцией доктор также брал на себя рабочие обязанности медицинской сестры, неся многосуточную трудовую вахту.

Первая обкатка транспорта состоялась сегодня у проходной ОАО "МотоВелоЗавод" сразу же после передачи велосипедов новым владельцам.-0-