Мозговой штурм и спортинтенсив - в Гомельской области отметят День белорусских студотрядов

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские активисты БРСМ спортивно и творчески отметят сегодня День белорусских студенческих отрядов (БСО), сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Праздник проведут весело и с пользой для здоровья и развития. "Запланированы митинги, встречи с активистами комсомольского движения прошлых лет, патриотические походы, квесты и викторины с каверзными вопросами, фотосессии", - рассказали в обкоме.

Центральное мероприятие состоится на стадионе Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Более 50 студотрядовцев померяются силой, ловкостью и выносливостью в эстафете "Веселые старты с БСО". Бойцы отрядов различного профиля примут участие в шести эстафетах с мячом.

Мозговой штурм "Умный вечер" для ребят из отряда "Аэлита" проведут в кофейне. Его тема - все о студотрядовском движении и его истории. "Это будет увлекательная игра и одновременно популяризация студенческих отрядов, обогащение кругозора, развитие умения работать в команде", - пояснили в областном комитете БРСМ.

Весело, спортивно и активно будет во всех студенческих отрядах области. К примеру, бойцы двух сервисных команд территориального штаба Октябрьского райкома БРСМ в жаркой борьбе определят сильнейших по пляжному волейболу.Бойцы сервисного и сельскохозяйственного отрядов из Лельчицкого района покажут себя в спортивном многоборье. В программе - броски в баскетбольное кольцо, волейбольная подача и попадание в футбольные ворота, бег на скорость, ведение мяча и многое другое. В паузах между стартами ребятам предстоит освежить память и по описанию определить известных спортсменов. В Чечерском районе 18 бойцов студотрядов отправятся в поход "Дорогами памяти". В их маршруте - знаковые исторические места и памятники архитектуры.

С начала трудового сезона территориальные комитеты БРСМ помогли трудоустроиться около 1 тыс. человек более чем в 80 отрядах по Гомельской области.-0-