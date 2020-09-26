Мозырь встречает тружеников села Гомельской области на "Дажынках-2020"

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тружеников села Гомельского региона, показавших лучшие результаты на уборочной этого года, будут чествовать сегодня на областном празднике "Дажынкі-2020", который проходит в Мозыре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.
Празднование начнется с шествия передовиков жатвы. В городском Дворце культуры лучшим аграриям вручат заслуженные награды.
Весь город превратится в фестивальную площадку. Участники и гости "Дажынак" смогут побывать на выставке сельскохозяйственной техники, попробовать продукцию предприятий области на выставке-дегустации, пройтись по тематическим подворьям. В течение дня будут работать и другие познавательно-развлекательные зоны. Музыкальные подарки готовят творческие коллективы региона.
Завершатся областные "Дажынкі-2020" праздничным салютом.-0-