Мозырская швейная фабрика "Надэкс" перешла на выпуск защитных масок

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырская швейная фабрика "Надэкс" временно перешла на выпуск только защитных масок, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

На фабрике производят 4 и 5-слойные марлевые маски и нетканые санитарно-гигиенические одноразовые нестерильные маски из полипропилена. "Сегодня перед нами, как и перед всеми предприятиями легпрома, стоит задача закрыть потребности в средствах защиты как медицинского персонала, так и всех белорусских граждан", - отметили на фабрике.

Ежедневный план - отшив до 50 тыс. масок. Заказчиком продукции выступает "Белфармация".

Работа на фабрике организована в том числе и в выходной.-0-