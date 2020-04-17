Мозырская ТЭЦ готовится к грозовому сезону

На Мозырской ТЭЦ. Фото из архива

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В филиале "Мозырская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго" выполняют профилактические мероприятия для надежной работы в грозовой сезон, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.

Специалисты электрического цеха проверяют молниеотводы и заземляющие приспособления, установленные на распределительных устройствах, зданиях и сооружениях.

"Особое внимание уделяется исправности молниезащиты мазутохранилищ, маслохозяйств и газораспределительных пунктов. Проверяется состояние и готовность к работе противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий, позволяющих фиксировать и анализировать все отклонения от нормального режима в работе электрооборудования", - рассказала пресс-секретарь.

Накануне грозового сезона, который длится со второй половины апреля до начала октября, уделяется внимание и всем теплоэлектроцентралям гомельской энергосистемы. Предварительная подготовка позволяет объектам безаварийно работать и обеспечивать стабильное энергоснабжение потребителей в этот период.-0-