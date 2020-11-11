Мозырский ДОК прогнозирует рост экспорта древесно-волокнистых плит в полтора раза

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "Мозырский деревообрабатывающий комбинат" в этом году наращивает экспортные поставки изоляционных древесно-волокнистых плит (ИДВП) и пиломатериалов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Андрей Лукьяненко.

"В нынешнем году мы ожидаем почти двукратного увеличения объема основного производства. В 2019 году мы произвели 27 тыс. куб.м изоляционных древесно-волокнистых плит, на продажу отправили 30 тыс. куб.м. В январе - октябре нынешнего года объем производства составил уже 40 тыс. куб.м, реализовали 35 тыс. куб.м. По итогам года ожидаем, что с линии цеха ИДВП сойдет около 50 тыс. куб.м, а отгрузим 45 тыс. куб.м", - сказал руководитель.

Он отметил, что 90-95% изоляционных древесно-волокнистых плит, произведенных в Мозыре, отправляются за пределы страны. "По итогам года темп роста экспорта этой продукции составит около 150%", - подчеркнул Андрей Лукьяненко.

Основные зарубежные потребители продукции - Италия, Германия и Россия. Прорабатываются и новые направления. Небольшие партии отправлены в этом году в страны Балтии (около 600 куб.м), Великобританию (250 куб.м) и Канаду (120 куб.м).

По словам директора предприятия, темп роста экспорта пиломатериалов ожидается на уровне 115%. Этому способствуют в том числе увеличение мощностей сушильных камер для пиломатериалов с 200 куб.м до 650 куб.м разовой загрузки, а также перевод с августа лесопильного производства с 2-сменного на 3-сменный график работы. "Благодаря этому в текущем году объем производства пиломатериалов увеличится на четверть, а по итогам следующего - уже на 50%", - подчеркнул Андрей Лукьяненко.

Кроме того, в этом году в ОАО идет процесс наладки выпуска flex-плит плотностью 45-50 кг на куб.м. "Это новый вид продукции для Мозырского ДОКа. Он позволит обеспечить потребителей полным набором плит по примеру европейских производителей", - уточнил руководитель.

Новую коллекцию мебели выпустило и структурное подразделение ДОКа - Ельская мебельная фабрика. Ассортимент пополнился новыми моделями столов, стульев, кухонной и садовой мебели.

Андрей Лукьяненко отметил, что модернизации, совершенствованию производства на комбинате постоянно уделяют большое внимание. "В период запуска новых производств поддержку при поисках оборотных средств оказал и Банк развития", - добавил он.

На особом контроле - сертификация продукции. Сейчас Мозырский ДОК ведет работу по получению сертификата EPD, подтверждающего экологичность и производства, и продукции. Документ позволит ОАО более уверенно чувствовать себя на европейском рынке.

Дополнительно собственными силами на комбинате разработали и внедряют шредер для переработки отходов (коры и др.). Это снизит себестоимость одной гигакалории тепловой энергии и, следовательно, продукции. "В целом в этом году нам удалось снизить себестоимость продукции на 4,5%. Рост средней заработной платы в январе - октябре составил 15,6% к десяти прошлогодним месяцам", - добавил директор.

Прорабатывают на комбинате планы на следующий год. Одним из пунктов станет установка линии по упаковке древесно-волокнистых плит в мелкие партии для розничной реализации.

ОАО "Мозырский ДОК" специализируется на выпуске пиломатериалов, топливных брикетов, теплоизоляционных плит из древесного волокна БЕЛТЕРМО, а также продаже мебели для жилых комнат и офисов. Предприятие оснащено современным оборудованием. Комбинат входит в состав холдинга Borwood, который объединяет девять производственных предприятий деревообработки, лесозаготовительное предприятие и единого оператора по реализации продукции ("Белорусская лесная компания"). Функции управляющей компании холдинга возложены на дочернюю структуру Банка развития - УП "БР-Консалт".-0-