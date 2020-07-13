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13 июля 2020, 16:57

Мозырский НПЗ модернизирует установку по производству битума

Мозырский НПЗ. Фото из архива
Мозырский НПЗ. Фото из архива

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ модернизирует установку по производству битума (УПБ), сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Сейчас обновляются мощности на вакуумном блоке установки. Предусмотрена также замена печи П-1 нагрева мазута перед вакуумной колонной К-1.

Старую печь эксплуатировали более 40 лет, с момента пуска УПБ в 1978 году. За этот период ее неоднократно капитально ремонтировали, в том числе с элементами реконструкции. "Однако физический (коррозионный) износ несущих металлоконструкций корпуса печи, конвекционной части и зоны радиации каждый последующий ремонт делал все более затратным и менее эффективным. Были вопросы и по части соответствия нормам СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 "Шум на рабочих местах", - уточнили на нефтеперерабатывающем заводе.

Заявленный КПД новой печи П-1 гораздо выше, чем у предшественницы, и составляет 82,6%. Она оснащена современными контрольно-измерительными приборами (КИП) с выводом в систему управления, а также сажеобдувочными аппаратами, системой паровыжига кокса, системой детекции газов и автоматизированной системой контроля за выбросами в атмосферу. Энергоэффективность также будет выше. Горизонтальное расположение конструкций змеевиков в будущем упростит ремонт.

Модернизируется система управления вакуумного блока. "Установка по производству битума - последний заводской технологический объект, на котором, хоть и частично, для ведения технологического режима еще используются приборы управления КИПиА на щите. В этом году система управления УПБ будет полностью компьютеризирована. Щит КИП в операторной станет наглядной частью истории предприятия", - рассказали на заводе.

Строительство и монтаж специалисты ведут в две смены без выходных. Модернизация вакуумного блока на УПБ значительно повысит безопасность эксплуатации объекта. На установке смонтированы дополнительная пожарная сигнализация, лафетные пожарные стволы, установлены дополнительные емкости паровыжига, сепаратор топливного газа.

Нефтяные битумы производства Мозырского НПЗ стабильно имеют высокий спрос на внутреннем и внешнем рынках. В числе основных потребителей за рубежом - Россия, Украина, Молдова, Румыния. В прошлом году на экспортную карту добавились страны Балтии.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности завода - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-

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