Мозырский НПЗ наращивает выпуск зимнего топлива

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" наращивает выпуск дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками в связи с ростом спроса на эту продукцию, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Несколько лет назад на заводе внедрили специальный технологический процесс, который улучшил низкотемпературные характеристики дизельного топлива. "В технологии производства дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 2 для эксплуатации в условиях холодного и арктического климата применяется каталитическая депарафинизация. Эта технология есть далеко не на каждом НПЗ", - уточнили на Мозырском НПЗ.

"Процесс направлен на улучшение показателей текучести дизельного топлива при низких температурах. Как следствие, качество производимого дизельного топлива соответствует как национальным, так и европейским стандартам", - подчеркнули на предприятии.

Низкая предельная температура фильтруемости (не выше минус 32 градусов) и температура помутнения продукта (не выше минус 22 градусов), а также высокое цетановое число продукта - основные особенности депарафинизации.

Топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками позволяет нормально использовать двигатель в сильные морозы. "Этой зимой, особенно в морозные дни февраля, был определенный рост спроса на такое топливо. Производство способно выпускать необходимые объемы", - рассказали на предприятии.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-