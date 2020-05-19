Мозырский НПЗ передал эпидемиологам установку для обработки спецтранспорта и помещений

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" передал санитарно-эпидемиологической службе района мощную установку для обработки спецтранспорта и помещений, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

С помощью генератора холодного тумана эпидемиологи обрабатывают спецтранспорт службы после выездов, а также помещения после пребывания больных с коронавирусной инфекцией.

Нефтепереработчики поддерживают также персонал медицинских структур, которые сейчас на передовой борьбы с COVID-19. Дочернее предприятие Мозырского НПЗ - "Белфут" - начало выпускать средства индивидуальной защиты для медперсонала. Основной профиль "Белфута" - производство сапог из материала ПВХ и спецодежды для работы в агрессивной среде. В ассортименте также - комбинезоны и полукомбинезоны для спасателей, представителей газовой и топливной промышленности. Теперь предприятие выпускает партии защитных комбинезонов для работников скорой помощи и инфекционного профиля. Модели были продуманы с учетом рекомендаций врачей: максимальная защита, комфорт действий, легкость. В среднем за смену выходит 30-40 комбинезонов.

Медперсоналу передали 230 защитных костюмов, которые используются в отделениях. Для тестирования в учреждения здравоохранения направлена первая экспериментальная партия бахил из ткани ПВХ. При положительной оценке на предприятии готовы наладить их выпуск в больших объемах.

В целом предприятия региона предлагают посильную материальную и моральную поддержку. "Врачи прикладывают усилия, чтобы помочь людям, заразившимся короновирусом. Только объединив усилия, мы сможем повлиять на ситуацию, в определенной мере обезопасить себя и окружающих", - рассказали на предприятии.-0-