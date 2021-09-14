Мозырский НПЗ приступил к загрузке катализатора комплекса H-Oil

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пусковые операции на комбинированной установке гидрокрекинга по переработке тяжелых нефтяных остатков Мозырского НПЗ вступают в новую стадию, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Подготовка к пусковым операциям началась на реакторном блоке комбинированной установки гидрокрекинга производства по переработке тяжелых нефтяных остатков. "На днях на этом объекте провели загрузку катализатора H-Oil в бункеры временного хранения D-311 и D-312 реакторов секции 300. Эта непростая операция была проведена менее чем за неделю. Работы велись на высоте свыше 40 м", - рассказали на предприятии.

Катализатор H-Oil отличается от других используемых на заводе, поэтому при его загрузке пришлось применять специальные технические решения.

Далее катализатор, предназначенный для процесса H-Oil, будет подаваться отдельными порциями непосредственно в реакторный блок.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,4 млрд. По сути комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-