6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ реконструирует ремонтно-механическое производство (РМП), сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Очередной этап крупнейшей в истории завода модернизации - на финишной прямой. Скоро планируется завершить строительно-монтажные работы на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. "Этот, как и многие другие, проект реализуется при содействии сотрудников ремонтно-механического производства, которое почти полвека обеспечивает бесперебойную работу объектов завода. Без развития материальной базы самого РМП эта задача не может быть качественно выполнена", - отметили на предприятии.

С начала строительства комплекса H-Oil заводские ремонтники изучали этот проект и особенности эксплуатации многочисленного оборудования. Они посетили родственные предприятия, на которых имеются подобные объекты. "Это позволило своевременно наметить основные направления развития нашего производства. Одно из них - реконструкция участка трубопроводной арматуры", - рассказали на НПЗ.

Один из пунктов - расширение здания участка трубопроводной арматуры. Реконструкция позволит рационально разместить существующее и приобретаемое оборудование, а также улучшит условия труда для работников участка.

Для входного контроля и последующих испытаний арматуры высокого давления, поступающей на объекты комплекса H-Oil, были приобретены и введены в эксплуатацию три уникальных испытательных стенда. Они не имеют аналогов в республике. "Два из них предназначены для испытаний промышленной арматуры высокого давления (давление испытания - 65 МПа), а один - для испытаний и настройки предохранительных клапанов высокого давления", - уточнили на заводе.

"Арматура высокого давления габаритная, превышала грузоподъемность существующего мостового крана. Поэтому для обслуживания стендов приобрели поворотный консольный кран грузоподъемностью 10 т. В ближайшее время ожидается поставка двух специальных вертикально-расточных станков российского производителя. Их использование усовершенствует механическую обработку при ремонте трубопроводной арматуры и пружинных предохранительных клапанов. Также посодействует увеличению диапазона обрабатываемой арматуры (до 1000 мм)", - раскрыли подробности на ОАО.

Проект реконструкции участка трубопроводной арматуры прошел государственную экспертизу и поступил на завод для реализации.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-