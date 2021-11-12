Мозырский НПЗ впервые выпустил бензин с октановым числом 101

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Мозырском НПЗ впервые в Беларуси произвели бензин с октановым числом 101, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Испытания опытно-промышленной партии неэтилированного бензина АИ-101-К5-Евро дали положительные результаты. "В скором времени 101-й бензин станет доступен для реализации, в том числе на экспорт. Надеемся, потребители оценят этот продукт по достоинству. В первую очередь он предназначен для автомобилей с мощными турбированными моторами, которые очень чувствительны к чистоте топлива. Кроме того, бензин АИ-101-К5-Евро повышает КПД двигателя, облегчает его запуск, улучшает скоростные характеристики, уменьшает расход топлива, снижает количество вредных выбросов в атмосферу", - рассказали на Мозырском НПЗ.

На предприятии подчеркнули: новая технологическая высота взята Мозырским НПЗ благодаря непрерывной модернизации производства, внедрению самых современных технологий, профессионализму и целеустремленности коллектива.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-