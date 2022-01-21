МТЗ за четыре года инвестировал в основной капитал более Br140 млн

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МТЗ" с 2018 по 2021 год включительно инвестировало в основной капитал более Br140 млн. Это превышает плановые показатели, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал завода.
На предприятии отметили, что комплексная модернизация Минского тракторного завод набирает обороты. "Нашим коллективом разработана стратегия развития до 2030 года, которая предполагает существенное увеличение инвестиций в модернизацию производства. Мы находимся в поиске и партнеров, и ресурсов для реализации стратегии. Это прежде всего проект по строительству нового литейного завода, который предполагается построить за пределами Минска", - сообщил генеральный директор МТЗ Виталий Вовк.
По информации руководителя предприятия, в самое ближайшее время Минский тракторный завод произведет четырехмиллионный трактор. "Мы вплотную подошли к исторической вехе: считанные единицы техники осталось выпустить до четырехмиллионного трактора. Напомню, предыдущий миллионник МТЗ произвел почти 30 лет назад", - отметил Виталий Вовк.
Гендиректор подчеркнул, что МТЗ показывает устойчивый рост по основным показателям эффективности. За четыре последних года произведено около 133 тыс. тракторов и машин BELARUS, продано более 133 тыс. единиц техники, из которых на экспорт - 95%. В стоимостном выражении объем отгруженной продукции составил Br6,7 трлн. Объем экспорта продукции за четыре года превысил $2,2 млрд.-0-