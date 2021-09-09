Мудрогелов: тесное взаимодействие науки и промышленности позволяет оставаться конкурентоспособными

9 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тесное взаимодействие науки и промышленности позволяет оставаться конкурентоспособными на международных рынках. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Дмитрий Мудрогелов во время семинара-совещания о перспективах научно-технического сотрудничества промышленных предприятий Могилевской области и научных учреждений, который проходил сегодня в Белорусско-Российском университете.

"Сотрудничество напрямую между вузами и предприятиями у нас достаточно хорошо налажено. Ярким примером здесь может служить наша химическая отрасль - "Могилевхимволокно", "Белшина" тесно сотрудничают с научными организациями и вузами. В сфере машиностроения также налажены хорошие кооперационные связи по сотрудничеству. И это необходимо развивать. Потому что сегодня мы живем в быстро меняющемся мире. И для того, чтобы быть конкурентоспособными, - нужно идти в ногу со временем и с теми требованиями рынка, которые сегодня есть. И без науки это невозможно. Только внедряя инновационные технологии, научные разработки можно сохранить свои ниши на рынках и серьезно расширить их в дальнейшем", - отметил Дмитрий Мудрогелов.

Во время семинара-совещания прошло подписание договора о сотрудничестве между Белорусско-Российским университетом и Физико-техническим институтом НАН Беларуси. "Уже достаточно давно наши учреждения являются партнерами. Мы вместе работаем по государственным научным программам, кроме этого между учеными наших вузов выстроилась прочная связь. И мы хотим развивать это сотрудничество на более высоком уровне, - отметил ректор БРУ Михаил Лустенков. - Наш университет - это серьезный научно-технический центр нашего региона. Мы готовим кадры как для предприятий Могилевской области, так и для всей республики. Активно взаимодействуем с Академией наук. Мы участвуем в государственных программах научных исследований. И если в прошлом году их было 17, то сейчас мы выполняем уже 21 задание. И я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие раскроет новые идеи и перспективы. Сейчас активно идет реализация концепции "Университет 4.0", где работа идет на опережение - разрабатываются новые подходы и технологии. И, вероятно, сегодня мы сможем узнать о потребностях наших предприятий и начать создавать сильные технические центры на базе вузов, где будут разрабатываться технологии, которые еще не применяются в промышленности на сегодняшний день".

Как рассказал ректор могилевского вуза, сейчас разрабатывается концепция проекта многофункционального университетского робота. "В работу по созданию этого робота будут включены все факультеты нашего вуза. Например, автомеханический будет разрабатывать для него шасси, наши студенты-программисты будут разрабатывать для него программное обеспечение, машиностроительный факультет займется разработкой специальных захватов для этого робота. Сейчас разрабатывается сама концепция этого проекта, приглашаем наших студентов поучаствовать в разработке и его создании", - рассказал Михаил Лустенков.

Одним из участников семинара-совещания стал директор Института технологии металлов Александр Брановицкий. "Руководством нашей страны поставлена задача для научных и образовательных учреждений, которые имеют техническую направленность, что разработки не должны складываться на полки, а должны внедряться в производство и приносить реальный экономический эффект. На сегодняшней встрече стоит задача объединить усилия как образовательных организаций, так и промышленных предприятий, чтобы совместной работой приносить реальную пользу. Если в производственные процессы не будут включать новые технологии, инновационные разработки - мы попросту можем отстать от всего мира. Допустить такой вариант нельзя", - подчеркнул Александр Брановицкий.

Участниками встречи стали руководители и представители промышленных предприятий региона, Белорусско-Российского университета, государственных научных учреждений, Физико-технический институт, Объединенный институт машиностроения, Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси.-0-