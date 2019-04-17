Мундир императора Николая I покажут в Брестском областном краеведческом музее

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее представят общегенеральский мундир из личного гардероба российского императора Николая I. Экспонируется раритет по проекту "12 артефактов", посвященному 1000-летию Бреста, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-экспозиционным отделом музея Нина Кириллова.

Редкий экспонат будет выставлен на всеобщее обозрение с 26 апреля по 3 мая. Императорский мундир из черного сукна, отделанный галуном красного цвета, был пошит не ранее 1829 года. Он украшен позолоченными пуговицами с изображением герба Российской империи, золотым шитьем на рукавах и воротнике. "Все экспонаты проекта связаны с Брестом. Во времена правления Николая I началось возведение Брест-Литовской крепости, он лично выбрал место ее строительства", - рассказала Нина Кириллова.

Общегенеральский мундир императора до 1937 года хранился в Государственном Эрмитаже. Историю о том, как реликвия оказалась в Бресте, посетители смогут узнать, побывав на выставке в областном краеведческом музее. "Это уникальная вещь мемориального характера, предмет особой гордости, чрезвычайная редкость, похвастаться которой может не каждый музей, - подчеркнула собеседница. - Мундир хранится в фондовых помещениях в Брестской крепости. Сохранять ткань довольно сложно: поддерживается определенный температурно-влажностный режим, осуществляются регулярное проветривание, осмотр на предмет повреждений".

По проекту "12 артефактов" каждый месяц 2019 года будут экспонироваться раритеты - не копии, а исключительно оригиналы. На демонстрацию одного предмета отводится всего неделя. В музее уже показали три артефакта. Это самшитовый гребень с 13 буквами кириллицы, костяной шахматный король из раскопок городища древнего Берестья и Постановление ВЦИК об аннулировании Брест-Литовского мира. Очередным артефактом, который выставят в конце мая, будет экспонат, имеющий большую историческую ценность непосредственно для Бреста.-0-