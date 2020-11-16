Мурал к 90-летию со дня рождения Короткевича появится на стене многоэтажки в Орше

16 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше на стене многоэтажки появится мурал к 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича. Об этом проинформировала в Facebook в группе фестиваля "Вандроўны фэст Уладзіміра Караткевіча" литератор, переводчица Мария Мартысевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Работы над панно на торце дома по улице Жан-Поля Марата, 2 уже начались. Автор - оршанский художник Дмитрий Толкачев. В эскизе использованы рисунки Короткевича и фрагменты его рукописей.

Стена многоэтажки выходит на улицу имени белорусского классика и находится в пару метрах от дома, где он родился. Тематическое изображение на торце здания придаст особую атмосферу всей улице и сделает ее более уютной для прогулок. Работы планируют закончить 23 ноября.

"Вандроўны фэст Уладзіміра Караткевіча" - культурная инициатива, которая появилась в 2019 году. В нынешнем году она пройдет в конце ноября в онлайн-формате.

Мурал появится по инициативе бизнесмена и мецената Андрея Балабина, который выкупил дом писателя в октябре 2018 года. В нем Владимир Короткевич написал одно из самых известных своих произведений "Дзікае паляванне караля Стаха". Предприниматель собирается привести в порядок дом, а рядом с ним построить современный музей белорусского классика.-0-