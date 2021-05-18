18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Муралы с изображениями белорусских писателей появятся в Копыле к Дню письменности. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Копыльского райисполкома Алеся Атрашкевич.

"Город активно готовится как к областным "Дажынкам", так и к Дню письменности. Запланирована реализация ряда проектов, которые посвящены белорусским писателям. Например, на фасадах жилых объектов в городе начали появляться муралы в их честь. Два изображения уже украсили здания: одно приурочено к Дню письменности, второе посвящено Адаму Русаку. Еще два мурала вскоре сделают - на них нарисуют Алеся Адамовича и, предположительно, Кузьму Черного", - рассказала Алеся Атрашкевич.

К Дню письменности рядом с районным краеведческим музеем в городе установят памятник Тишке Гартному, а в существующем сквере обустроят аллею писателей. Там появится 17 интерактивных скамеек с информацией о писателях, которые родились на Копыльщине. Для каждого объекта сделают уникальный QR-код, отсканировав который, можно будет получить доступ к биографии творца и познакомиться с произведениями, которые он написал.

Кроме этого, в городе к празднику отремонтируют объекты районного центра культуры и краеведческого музея, откроют новое здание детской библиотеки, где также оборудуют современный киновидеозал на 30 мест с объемным 3D-звуком.

День белорусской письменности пройдет в Копыле 5 сентября.-0-