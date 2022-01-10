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10 января 2022, 17:45

Муралы с краснокнижниками украсят многоэтажные дома в Дзержинском районе

Фото fanipol.by
Фото fanipol.by

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе многоэтажные дома планируют украсить художественной росписью. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко.

"В Дзержинске, Фаниполе и поселке Энергетиков планируем реализовать проект по украшению многоэтажных домов художественной росписью. На муралах изобразят животных, птиц, насекомых и растения, которые занесены в Красную книгу Беларуси. Это позволит напомнить местным жителям и гостям о проблеме вымирания редких видов, необходимости бережного отношения к экосистеме. Сейчас проводим опрос, узнаем у жителей города, какие изображения они хотели бы видеть на жилых домах. Выберем несколько, по которым впоследствии будут сделаны эскизы", - рассказал Максим Лысенко.

Проект реализуют совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Работы будут финансироваться из средств Миноблисполкома.

Изображения принимаются до 17 января. Их можно присылать в социальные сети и на электронную почту местной районной газеты (gazeta_sk@mail.ru).-0-

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