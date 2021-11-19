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19 ноября 2021, 12:47

Мусоросортировочный комплекс для ТКО в Минске введут до конца года

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик рассказал на пресс-конференции о совершенствовании сбора и сортировки коммунальных отходов в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Создана экологическая интерактивная карта города со справочной информацией о вывозе твердых коммунальных отходов. В Минском районе запускают комплекс предприятия "Ремондис" по сортировке вторичных материальных ресурсов. "Строится мусоросортировочный комплекс для твердых коммунальных отходов в Минске по ул.Павловского, 5. Называется он "Столичный щебень". Запланирован ввод в эксплуатацию до конца года", - сказал Андрей Новик.

На всех контейнерных площадках Минска размещены таблички со справочной информацией. "С начала 2020 года установлено около 400 модульных конструкций сбора отходов, которые наиболее просты в установке. Они мобильные, с эстетичным внешним видом", - добавил Андрей Новик. В секторе индивидуальной застройки ТКО вывозят из 120-литровых контейнеров в каждом дворе. Эти контейнеры выданы собственникам безвозмездно оператором по сбору и вывозу мусора.-0-

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