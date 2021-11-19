Мусоросортировочный комплекс для ТКО в Минске введут до конца года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик рассказал на пресс-конференции о совершенствовании сбора и сортировки коммунальных отходов в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Создана экологическая интерактивная карта города со справочной информацией о вывозе твердых коммунальных отходов. В Минском районе запускают комплекс предприятия "Ремондис" по сортировке вторичных материальных ресурсов. "Строится мусоросортировочный комплекс для твердых коммунальных отходов в Минске по ул.Павловского, 5. Называется он "Столичный щебень". Запланирован ввод в эксплуатацию до конца года", - сказал Андрей Новик.

На всех контейнерных площадках Минска размещены таблички со справочной информацией. "С начала 2020 года установлено около 400 модульных конструкций сбора отходов, которые наиболее просты в установке. Они мобильные, с эстетичным внешним видом", - добавил Андрей Новик. В секторе индивидуальной застройки ТКО вывозят из 120-литровых контейнеров в каждом дворе. Эти контейнеры выданы собственникам безвозмездно оператором по сбору и вывозу мусора.-0-