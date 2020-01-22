Мусоросортировочный завод в Витебске планируют открыть в апреле

22 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В районе действующего полигона твердых бытовых отходов в Витебске в апреле этого года планируют ввести в эксплуатацию мусоросортировочный завод, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении ЖКХ Витебского облисполкома.

Мощности завода позволят сортировать до 100 тыс. т отходов в год. Инициатором строительства предприятия выступило Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Объект возводится за счет госучреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов". Сегодня Витебск - единственный областной центр Беларуси, где пока нет мусоросортировочного завода.

В городском ЖКХ отметили, что специалисты "Спецавтобазы" вывозят из областного центра 748 тыс. куб.м отходов в год. "В Витебске на балансе ЖКХ находятся 450 контейнерных площадок. В прошлом году провели ремонт 42, в этом продолжим приводить их в порядок с последующей установкой евроконтейнеров", - добавили на предприятии.

Для более качественной сортировки отходов в Витебской области продолжают работу по завариванию мусоропроводов. В регионе пять населенных пунктов, где есть дома с мусорными шахтами: Витебск, Орша, Полоцк, Новополоцк и Новолукомль. В Орше уже заварили все мусоропроводы, где это было возможно. Во дворах оставшихся многоэтажек недостаточно места, чтобы поставить контейнерную площадку согласно нормам. В Витебске в 2016 году было заварено 89 мусоропроводов, в последующем эта цифра не превышала девяти шахт, а в 2019-м заварили только две. На их закрытие нужно согласие более половины жителей дома, но пока в большинстве случаев витебчане против консервации мусоропроводов.-0-